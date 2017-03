Nieuwe meettechnologie kostte Anne Zagré diskwalificatie op EK atletiek indoor

Anne Zagré is vrijdag op het EK indoor in Belgrado op de 60 meter horden onterecht gediskwalificeerd. Tijdens het Europees Kampioenschap werd een nieuwe methode om valse starts te meten gebruikt en die stond blijkbaar helemaal nog niet op punt.

Vrijdag op de eerste van het EK regende het valse starts bij de 60 meter en de 60 meter horden. Letterlijk elke reeks moest één of twee keer opnieuw gedaan worden en de diskwalificaties volgden elkaar in sneltempo op. Tot grote frustratie en ongeloof bij de atleten. Zo ook bij Anne Zagré. Ze liet volgens de officiële meting een reactietijd van 0.097 seconden optekenen, erg nipt onder de toegestane limiet (0.100 seconden). Zagré mocht, in tegenstelling tot een concurrente die met een reactietijd van 0.096 meteen moest inpakken, haar race nog afwerken maar kreeg ruim een uur later alsnog te horen dat ze werd gediskwalificeerd.

Een persbericht van de Europese atletiekfederatie, naar aanleiding van die vele valse starts, laat nu tussen de regels verstaan dat een nieuwe technologie om de reactietijden te meten Zagré heeft genekt. In Belgrado wordt door European Athletics immers voor het eerst gewerkt met startblokken waarin niet de kracht of druk maar wel de versnelling wordt gemeten. “Deze startblokken zijn gevoeliger voor hun omgeving, waaronder trillingen. Het is duidelijk dat testen in labo’s verschillen van deze in een echte sporthal”, luidt het. “Hier in Belgrado ligt een niet-betonnen piste die constant vibreert, en zelfs de luide speakers hebben een effect.”

Het persbericht meldt verder dat inmiddels “aanpassingen” hebben plaatsgevonden aan de startblokken om de invloeden van externe factoren te verminderen. “Dit lijkt het gewenste effect te hebben”, besluit het communiqué. Anne Zagré is dus het slachtoffer geworden van een nieuwe technologie die nog niet helemaal op punt stond (staat).