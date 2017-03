GEZOCHT. Belgische eigenaar van deze knuffel die op skivakantie werd gevonden

Toen de Vlaamse Sandy Bauwens eind februari op weg was naar een skioord in Oostenrijk, trof ze op een parking in Duitsland een knuffel aan. Via Facebook is ze nu op zoek naar de eigenaar van het pluchen diertje.

“Op vrijdagavond 24 februari zagen we deze knuffel liggen nadat een auto (met twee kindjes) met Belgische nummerplaat vertrok op een parking langs de A3, iets voorbij Keulen”, schrijf Sandy op Facebook. “Hij moet bijna van die mensen zijn, want hij is nog proper. Helpen jullie het baasje mee zoeken door dit te delen? De knuffel had alleszins een mooie tijd in Oostenrijk.”

De oproep is intussen al bijna 3.000 keer gedeeld.