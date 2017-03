Seizoen lijkt voorbij voor Vetokele (STVV)

Het seizoen van STVV-spits Igor Vetokele zit er wellicht op. Hij moest tijdens de wedstrijd tegen Eupen zaterdagavond met de brancard van het veld gehaald worden, na een stevige botsing met Siebe Blondelle.

Er werd gevreesd voor en kuitbeenbreuk, maar op een eerste scan was geen breuk te zien. Vetokele zal wel een tijdje out zijn, waardoor het twijfelachtig is of hij in play-off 2 nog zal kunnen spelen. Maandag volgt er een nieuw onderzoek om duidelijkheid te scheppen over de ernst van zijn blessure.