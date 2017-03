Eén tijdfoutje kost Niels Bruynseels podiumkans in Grand Prix Doha

Ex-Belgisch kampioen Niels Bruynseels is zaterdag vijfde geworden in de Grote Prijs van de vijfsterrenjumping in het Qatarese Doha. Eén strafpunt wegens te laat binnen hield hem uit de barrage. In twee ronden maakte Bruynseels met de 11-jarige merrie Gancia geen enkele springfout, maar in de eerste ronde kwam de Belgische combinatie 1.09 te laat binnen en dat kostte hem één strafpunt en een plaats in de barrage, die uiteindelijk met vier gesprongen zou worden.