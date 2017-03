Limburgers en bekende voetballers spelen fortuin kwijt aan frauderende vastgoedmakelaars

Het leek op papier een fantastische investering, maar de huizen die Danny Kwanten uit Bilzen - en wellicht tientallen andere Belgen - in de Amerikaanse stad Detroit kochten als belegging, bleken achteraf vaak krotten in een verpauperde buurt. De torenhoge kosten voor vermeende renovaties en allerhande taksen overstegen al snel de huurinkomsten. “Ze hebben ons bedrogen,” zegt Kwanten die naar schatting 70.000 euro kwijt is. Op basis van gegevens die we in een databank van Michigan vonden, vermoeden we dat tientallen Belgische investeerders zo in totaal honderdduizenden euro’s verloren.

De grootschalige leegstand van woningen was een zichtbaar gevolg van de financiële crisis in 2010 in de Amerikaanse staat Michigan. Het absolute dieptepunt werd bereikt in 2013 toen Detroit, decennialang ...