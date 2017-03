STVV klopt Eupen en tankt vertrouwen voor play-off 2

Sint-Truiden mag zich definitief opmaken voor Play-off 2 na een 2-1-zege tegen Eupen. De Kanaries hebben zo 6 punten voorsprong op Westerlo, dat nog steeds rekening met Moeskroen moet houden voor de degradatie. Al moest de Truiense doelpuntenmaker Vetokele wel na een aanslag op zijn enkels op een brancard het veld verlaten.

Al na acht minuten mochten de Kanaries een eerste feestje bouwen. Igor Vetokele kreeg de bal na een rommelige fase in de voeten. De STVV-spits twijfelde niet en zette meteen de 1-0 op het bord. De degradatie dreef steeds verder af. Eupen wou STVV niet zomaar naar de overwinning loodsen en ging meer druk zetten. Een enthousiaste Brüls lobde de bal over het doel. Henry Onyekuru mikte de bal net op een geel been. Met de rust in aantocht dribbelde Gerkens nog eens richting Eupens doel, maar hij kreeg geen hulp mee. Geen tweede doelpunt dus voor de Kanaries voor de rust.

Na de rust greep Jordi Condom in met twee wissels. Sylla en Cases kwamen in voor Al-Abdulrahman en Lazare. Maar dat mocht niet baten. Nog geen twee minuten was daar weer Pieter Gerkens. Hij liet doelman Van Crombrugge geen kans en pegelde het leer tegen de netten: 2-0. STVV op rozen en weg van de degradatiezone. Met nog een halfuur op de klok kwam Eupen nog eens met zijn neus aan het venster. Sylla kreeg de bal voorgeschoteld aan zijn linker en die besloot hard voorbij Pirard: de aansluitingstreffer is een feit. Met 2-1 werd het nog spannend voor STVV.

Foto: Photo News

Vetokele afgevoerd

Foto: Photo News

Zeker toen de Kanaries doelpuntenmaker Vetokele verloren na een aanslag op zijn enkels door Blondelle. De Eupen-middenvelder kreeg daarvoor een geel karton onder zijn neus geschoven. Vetokele werd in een brancard van het veld gedragen. Yohan Boli – die eerder nog betrokken raakte bij een vechtincident met Tchenkoua – mocht zijn plaats innemen. Gerkens – de man van de match – besloot nog op de paal en probeerde het met nog zeven minuten op de klok een tweede keer. Maar doelman Van Crombrugge is onvermurwbaar deze keer. In blessuretijd was Boli nog even gevaarlijk: zijn voorzet belandde bij een andere invaller, Cuevas, maar die besloot snoeihard op de lat. 2-1, STVV is definitief gered en blijft in 1A voetballen, voor Westerlo blijft het bibberen.