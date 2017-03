KRC Genk wint, maar P02 lonkt

KRC Genk is nog niet uitgeschakeld voor Play-off 1. De Limburgers wonnen met 2-1 van Club Brugge en kunnen nog altijd in de top zes belanden. Dan moet het volgende week wel zelf winnen en hopen op meeval in de andere duels.

RC Genk begon als een stoomtrein aan de wedstrijd. Dat leverde al snel een verdiende voorsprong op, toen Malinovskiy (via ref Delferière) Engels uitspeelde en Samatta alleen voor Butelle zette. De Tanzaniaan bleef kalm en werkte rustig af. Genk bleef hoog druk zetten en Pozuelo en Boëtius kregen levensgrote kansen op de 2-0, maar konden het net niet doen trillen.

Daarna ging de voet van het Limburgse gaspedaal en liet Genk de bezoekers in de wedstrijd komen. Club versierde een resem hoekschoppen en verdiende een gelijkmaker, maar het was Genk dat net voor rust weer scoorde: opnieuw Samatta profiteerde van mistasten in de Brugse verdediging en vloerde Butelle opnieuw. Engels liet zich nogal makkelijk in de wind zetten door de Genkse spits.

De wedstrijd leek al gespeeld, maar dat was buiten Gouden Schoen José Izquierdo gerekend. Amper één minuut later maakte hij zijn typische actie naar binnen en hij verraste Ryan, 2-1 halverwege.

De tweede helft kondigde zich veelbelovend aa. Het vat bij Genk was grotendeels af, maar ook Club Brugge kon ondanks een betere start het verschil niet meer maken. In het slot waren de de kansen nog voor Genk, maar Naranjo en Pozuelo lieten na de match te beslissen. De wedstrijd eindigde zo op een verdiende 2-1 zege voor de thuisploeg, die mathematisch nog steeds kans maak op Play-off 1. Club Brugge blijft leider, want ook Anderlecht verloor op het veld van KV Mechelen.