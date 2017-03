Hondenfokker doodt acht puppy’s door ze in diepvriezer te steken

Een 63-jarige hondenfokker is afgelopen week verschenen voor de rechtbank in het Engelse Hampshire op beschuldiging van dierenmishandeling. Naar verluidt had de vrouw acht pasgeboren puppy’s gedood door ze in de diepvriezer te steken.

Margaret Peacock (63) vreesde dat de puppy’s genetische afwijkingen zouden hebben omdat hun ouders broer en zus waren. Daarom had ze contact opgenomen met verscheidene dierenartsen met de vraag om de diertjes te euthanaseren.

Omdat er volgens de dierenartsen niets mis was met de bordercollies, hadden ze geweigerd om haar te helpen. Daarop slingerde Peacock hen telefonisch meermaals dreigementen naar het hoofd. In een derde telefoontje informeerde ze de receptioniste dat ze het probleem zelf wel zou oplossen.

“Ze belde om te zeggen dat de puppy’s al tien minuten in de diepvriezer zaten, maar dat ze nog steeds niet dood waren”, zegt aanklager Andrew Austin. “Ze zei dat de dierenartsen er zelf voor gezorgd hadden dat de diertjes de ergst mogelijke dood hadden gekregen.”

