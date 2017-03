VIDEO. Zo ziet de film van 9-jarige terminaal zieke Vince eruit

Meeuwen-Gruitrode - De 9-jarige Vince Winters is ongeneeslijk ziek. Maar ondanks zijn hersentumor blijft de jongeman enorm optimistisch. Zijn grote droom? Hij wou beroemd worden. Daarom nam hij samen bedenker, mediclown Spik, een film op.

Eind februari trotseerden zo’n 500 mensen daarom de winterkoude om naar het Kerkplein in Meeuwen te trekken en voor een flashmob te zorgen. Er waren ook verschillende legervoertuigen en trikes aanwezig. Toen Vince in een bootje, samen met zijn zusje, door de menigte op handen werd gedragen, zorgde dat voor één van de mooiste momenten. Vince kreeg zelfs even de burgemeestersjerp overhandigd waardoor hij enkele wetten mocht invoeren. Een ontroerde Vince riep daarop iedereen op om meer te investeren in ziekenopvang, zodat er meer mediclowns kunnen komen om zieke kinderen te helpen. De prachtige dag werd vastgelegd op de gevoelige plaat, zodat Vince, zoals hij wou, voor eeuwig beroemd zal zijn.