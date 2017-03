Zo reageert Adele op pestkoppen die haar vergeleken met Fiona uit ‘Shrek’

Adele heeft gereageerd op de negatieve internetcommentaren over haar jurkkeuze op de Grammy’s, de jaarlijkse Oscars van de muziek. Adele, die een lange groene jurk droeg, werd vergeleken met Prinses Fiona uit de populaire animatiefilm ‘Shrek’. “Maakt me niets uit. Ze mogen zeggen wat ze willen. Het was een Givenchy-jurk.”

Adele beleefde een van de meest succesvolle avonden uit haar carrière op de Grammy-uitreiking van vorige maand. De 28-jarige zangeres mocht maar liefst vijf beeldjes - onder meer dat van Beste Album van het Jaar - mee naar huis nemen.

Toch was er op sociale media heel wat negatieve commentaar op de Britse. Niet zozeer op haar muzikale prestaties, maar op hoe ze eruit zag. Adele had voor de gelegenheid gekozen voor een lange, groene jurk van Givenchy. En met die keuze was niet iedereen tevreden. “Ze ziet eruit als prinses Fiona uit Shrek”, luidde het in talloze tweets.

Let me start w/the fact that I love her, but not her dress.. it reminded me of Princess Fiona! Sorry Adele but I do ?? you! #Grammys #Adele pic.twitter.com/dlQ5C6SscF — Kae (@RadioKae) 13 februari 2017

Dinsdagavond kwam de zangeres tijdens een concert voor 65.000 fans in het Australische Perth terug op die zogeheten ‘internettrolls’. “In de periode voor de uitreiking ben ik twee keer per dag naar de fitness gegaan om in de jurk te passen. Zag ik eruit als Fiona? Maakt me niets uit. Ze mogen zeggen wat ze willen. Het was een Givenchy-jurk.”

“Ik heb getraind. Ik ben een grote vrouw, ik hou heel erg van eten. Maar omdat de jurk redelijk strak zat, heb ik echt getraind. Ik heb heel veel gelopen, maar blijkbaar niet voldoende voor sommigen.”