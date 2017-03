Luiden binnenkort ook voor hen de huwelijksklokken? Prins Harry en vriendin verschijnen samen op huwelijksfeest

Prins Harry en Meghan Markle werden de afgelopen dagen in elkaars gezelschap gespot op een driedaags huwelijksfeest in Jamaica. Eén van Harry's dierbaarste vrienden trad er in het huwelijksbootje en de prins maakte van de gelegenheid gebruik om er Meghan aan zijn vriendenkring voor te stellen.

Prins Harry en Meghan Markle verschenen de afgelopen dagen samen op het huwelijksfeest van één van Harry's dierbaarste vrienden. Het driedaagse feest vond plaats op Jamaica, waar het koppel meermaals samen hand in hand gefotografeerd werd en niet van elkaars zijde leek te wijken.

Een vriend vertelde de Britse krant Daily Mail: "Dit is de allereerste keer dat Harry en Meghan zo openlijk als koppel met anderen hebben gecommuniceerd. Het geldt zeker als een belangrijke stap in hun relatie. Niemand hoeft eraan te twijfelen dat Harry helemaal verzot is op Meghan. Dit zou de ware kunnen zijn."

Hoewel het koppel voortdurend in elkaar gezelschap vertoefde, arriveerden ze allebei apart. Prins Harry vloog op woensdag vanuit Gatwick naar Jamaica, Meghan kwam diezelfde dag aan vanuit Toronto. Ironisch genoeg vond het eerste huwelijk van Meghan in 2011 ook in Jamaica plaats.