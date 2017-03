Sperperiode afschaffen? “Dat betekent 900 kleding- en schoenenwinkels minder in ons land”

Als de sperperiode wordt afgeschaft, dan dreigen er ruim 3.000 jobs te sneuvelen in ons land. Dat meldt ondernemersorganisatie NSZ op basis van een eigen onderzoek. “8 procent van de modedetailhandelaars vreest dan te moeten sluiten”, luidt het. “In totaal gaat dat om ongeveer 900 kleding- en schoenenwinkels in ons land.”

De sperperiode (de maand voorafgaand aan de solden waarin geen kortingen mogen worden aangekondigd of gesuggereerd) en de solden zelf worden de laatste tijd in twijfel getrokken. Niet door de modedetailhandel zelf, want die blijft grotendeels achter de sperperiode (91 procent is voor) en achter de solden (86 procent is voor) staan. Dat blijkt uit het onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), waaraan 629 kleding- en schoenenwinkels hebben deelgenomen.

Christine Mattheeuws. Foto: rr

Federaal minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) en zijn collega van Middenstand Willy Borsus (MR) onderzoeken op dit moment wat er moet gebeuren met de sperperiode en de solden. “De sperperiode zomaar schrappen - wat een reële piste is - is geen goed idee”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Uit ons onderzoek blijkt immers dat 8 procent van de modedetailzaken vreest dan de deuren te moeten sluiten.”

“Ook consument dupe”

“In totaal gaat het dan om 872 modedetailzaken en 3.052 jobs die verdwijnen”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Op de koop zegt nog eens een kwart van de zaken in ernstige problemen terecht te komen mocht de sperperiode worden afgevoerd. Dat zijn nog eens 2.616 winkels. Zonder sperperiode kunnen de kleinere boetieks niet op tegen de grote modeketens die altijd wel iets in promotie kunnen zetten. Maar ook de consument riskeert de dupe te worden, want zonder sperperiode blijft er op termijn enkel een beperkt, haast identiek aanbod over.”