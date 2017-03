Kim Huybrechts plaatst zich voor zestiende finales UK Open darts

Kim Huybrechts heeft zich vrijdag in het Engelse Minehead voor de zestiende finales van het UK Open dartstoernooi geplaatst. De 31-jarige Antwerpenaar startte als nummer dertien van de wereld in de derde ronde en nam daarin met 10-8 de maat van Brian Woods (PDC-95). Tedd Evetts (PDC-72) is zijn volgende tegenstander.

Ronny Huybrechts (PDC-46) moest afhaken in de derde ronde. De twintig jaar oudere broer van Kim moest met duidelijke 10-4 cijfers zijn meerdere erkennen in de Nederlander Vincent van der Voort (PDC-26).

De grote verrassing in de derde ronde was de uitschakeling van de Schot Gary Anderson, nummer twee van de wereld en tweevoudig wereldkampioen. Na een thriller moest hij een 10-9 nederlaag incasseren tegen Paul Hogan, die zich via de amateurkwalificaties voor het toernooi plaatste.

De Nederlander Michael van Gerwen verdedigt zijn titel niet. De nummer een van de wereld en regerende wereldkampioen moest wegens een rugblessure afzeggen.