Halen -

In zak en as zat Hanne Sterken in Halen, toen haar jonge dwergpapegaai Aaby twee weken geleden de wijde wereld in was gevlogen. Maar Diestenaar Jacky Vanbrabant kon Aaby en Hanne herenigen. Ten huize Vanbrabant had tamme Aaby ondertussen wel het hart gestolen van Jacky’s kinderen Len (8), Emme (6) en Maribèl (3). “Als dank heb ik hen een dwergpapegaai van dezelfde kweker geschonken”, lacht Hanne. “En wij gaan die nu ook tam maken”, zeggen de kinderen vastberaden. “Met tips van Hanne!”