Wij Belgen blijven echte Europeanen. Dat is een geruststellende gedachte in tijden van toenemend populisme

Immigratie en terrorisme zijn de belangrijkste problemen waarmee ons land te kampen heeft. Althans in het algemeen. Want wanneer het om onszelf gaat, dan maken we ons meer zorgen over de prijsstijgingen, de belastingen en de pensioenen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Eurobarometer. Echt verwonderlijk is het niet. De kans dat men zelf het slachtoffer wordt van een terroristische aanslag is relatief klein. En het hemd is altijd nader dan de rok.

Maar er zijn twee andere zaken die ons opvallen. En die liggen iets minder voor de hand. De eerste is dat wij Belgen nog altijd echte Europeanen zijn. Met scores die schommelen tussen de 70 en de 80 procent blijven we grote voorstanders van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, van een Europees energie- en milieubeleid, van een vrij verkeer voor alle EU-burgers en van de Europese economische en monetaire unie met de euro als eenheidsmunt.

Dat is enigszins verrassend in tijden waarin het populisme hoogtij viert, Europa vaak de schuld krijgt voor alles wat misloopt en er meer en meer stemmen opgaan om de grenzen – ook economisch – te sluiten. Niet dus, we blijven in Europa geloven en dat is een geruststellende gedachte. In de geglobaliseerde wereld met zijn razendsnelle technologische evoluties is geen enkel Europees land op zichzelf nog in staat om zaken zoals migratie en terrorisme, energie, milieu en klimaat alleen aan te pakken. Dat geld bij uitstek voor een klein land zoals het onze, dat voor zijn welvaart ook nog eens afhankelijk is van zijn export.

Een tweede opmerkelijke vaststelling is dat het vertrouwen in de instellingen opnieuw toeneemt. Niet alleen in de Europese Unie (48 procent), de Europese Commissie (54 procent) en het Europees Parlement (59 procent), maar ook in de eigen nationale instellingen. Zo heeft 41 procent (+ 7 procent in vergelijking met een half jaar geleden) van de Belgen vertrouwen in de regering-Michel en 43 procent (+6 procent) vertrouwen in het nationale parlement. Ongetwijfeld heeft dit voor een goed stuk te maken met de betere economische conjunctuur en de dalende werkloosheid. Het maakt dat 80 procent van de ondervraagden de financiële toestand van het eigen gezin als goed ervaart. Maar ook de regering-Michel mag het zien als een schouderklop. Die nam bij het begin van de legislatuur een reeks maatregelen die niet goed vielen bij veel mensen maar nu wel voor resultaat zorgen. Het geeft alleen maar aan dat wanneer een regering de maatregelen neemt die zich opdringen, ze daarvoor eerst kritiek krijgt maar na verloop van tijd ook waardering.