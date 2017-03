Hasselt - Er zit bijna geen vis meer in het Albertkanaal. Zelfs massale visuitzettingen in de periode 2011-2015 hebben geen effect gehad op het visbestand. Integendeel, het aantal vissen neemt verder af, blijkt uit onderzoek van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Met 1.087 hectare is het Albertkanaal veruit het grootste viswater van Vlaanderen. Toch blijkt het al jarenlang een van de minst visrijke wateren. In 2010 is er amper elf kilogram vis per hectare gemeten, ...