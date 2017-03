“De dood van een kind kan je geen plaats geven”

Hechtel-Eksel - “Zonder enige waarschuwing en zonder afscheid ben je mij ontnomen. Ik heb nog zoveel vragen. Mijn moederhart is gebroken.” Het zijn de eerste woorden van ‘Vaarwel Laura’, een boek van Nathalie Onkelinx. Haar dochter Laura Knaapen was een van de zeven jongeren die bij het dramatische ongeval op de E314 in Zonhoven het leven lieten, op 8 maart exact drie jaar geleden. “Ik ben nog steeds bang dat mijn dochter toch heeft afgezien voor ze stierf, ook al hebben ze me verzekerd dat het niet zo is.”

Laura mag dan drie jaar geleden op 16-jarige leeftijd gestorven zijn, in het huis van haar ouders Nathalie en Guido is ze nog heel aanwezig. Door de foto’s op de piano, boven de trap en in de living. ...