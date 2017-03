Marine Le Pen moet gerecht uitleg geven over fictieve tewerkstelling

Marine Le Pen, de presidentskandidate van de Franse extreemrechtse partij Front National, moet het Franse gerecht uitleg geven in een onderzoek naar fictieve tewerkstelling in het Europees Parlement. Dat meldt een bron dicht bij het dossier. Volgens de Franse media weigert Le Pen echter op de oproeping in te gaan.

Concreet wordt Le Pen ervan verdacht twee medewerkers waar ze als lid van het Europees Parlement recht op heeft, te hebben ingezet voor haar partij. Dat is tegen de regels van het Europese halfrond: parlementaire medewerkers moeten parlementair werk verrichten. Het Europees Parlement besliste al dat Le Pen het loon dat de twee kregen terug moet storten.

Donderdag hief het parlement de onschendbaarheid van Le Pen op na aandringen van het Franse gerecht. Niet omwille van de zaak rond de medewerkers, maar omdat Le Pen via Twitter gewelddadige foto’s van terreurgroep IS had verspreid.

Maar het Franse gerecht wil dus ook meer weten over haar twee medewerkers. Ze moet het gerecht meer uitleg geven, raakt nu bekend, maar Le Pen liet al weten dat ze daar niet op zal ingaan.

Verstek

Vorige week was ze door de gerechtelijke politie al eens opgeroepen voor een ondervraging, maar ze liet dat verhoor aan zich voorbijgaan. Schriftelijk liet ze toen weten aan geen enkele oproeping van de politie gehoor te zullen tot aan de Franse parlementsverkiezingen. Die vinden plaats op 11 en 18 juni, ongeveer anderhalve maand na de presidentsverkiezingen.

Het is echter maar de vraag of ze zo’n verhoor kan blijven ontwijken nu haar onschendbaarheid opgeheven is.