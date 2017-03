Aantal diefstallen in Limburgse ziekenhuizen stijgt

Het aantal geregistreerde diefstallen in de Limburgse ziekenhuizen neemt opnieuw toe. In het eerste trimester van 2016 werden maandelijks 10 aangiften gedaan. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA). Het aantal diefstallen in ziekenhuizen was tot 2014 in stijgende lijn en bereikte dat jaar zelfs een piek met 120 geregistreerde diefstallen. Dat waren er 33 meer dan in 2011.

Themabeeld Foto: Karel hemerijckx

In 2015 daalde het aantal diefstallen tot 99. “Maar in de eerste drie maanden van vorig jaar lijkt het ontvreemden van spullen in het ziekenhuis weer in de lift te zitten, met gemiddeld tien diefstallen per maand. Aan dit tempo zit 2016 opnieuw aan het recordcijfer van 2014”, stelt Grosemans vast. “We moeten dus blijven inzetten op preventie en bewustwording. Maar we kunnen ook leren van andere ziekenhuizen. In Leuven heeft men bijvoorbeeld een ruimte ingericht waar de politie aanspreekbaar is voor patiënten en bezoekers”, aldus Grosemans.