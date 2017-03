Onze bingetip: ‘The People v. O.J. Simpson’: Het proces van de eeuw

De achtervolging in de witte Ford Bronco, of de zwarte handschoen die niet past: het moordproces tegen O.J. Simpson blijft tot de (Amerikaanse) verbeelding spreken. Wie 20 jaar geleden een beetje oplette, weet al wel hoe het zogenaamde ‘proces van de eeuw’ tegen de American football-legende en filmster - die beschuldigd werd van de brutale moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend - afliep. Toch slaagt het eerste seizoen van ‘American Crime Story’ erin om een uitgemaakte zaak tot beklijvende televisie te maken. Vooral dankzij de ijzersterke vertolkingen van de hoofdrolspelers, die heel goed tonen welke impact het proces had op de levens van de advocaten en aanklagers die maandenlang voor het oog van miljoenen televisiekijkers hun zaak moesten bepleiten. Zelfs Cuba Gooding Jr. - die O.J. een onrealistisch en zagerig stemmetje aanmeette - is een degelijke Simpson.