Zin in een leuk uitje dit weekend? Dit zijn onze tips

Geen inspiratie voor een leuk uitje met de kids? Wij lijsten enkele ideeën voor u op.

ZooRun in Olmense Zoo

In de Olmense Zoo wordt zondag een speciaal loopevent georganiseerd. De Zoorun is een natuurloop (van 5, 10 of 15 km) met aankomst tussen de dieren in de zoo. Na afloop kunt u (net als uw familie en supporters) een bezoek brengen aan de dierentuin. Het traject van de KidsRun (500 meter) loopt zelfs helemaal door de dierentuin. De opbrengst van het evenement gaat naar het Rode Kruis.

Zondag, vrije start tussen 8.30 en 11 uur.

KidsRun: om 9.30 en 10.30 uur.

Bukenberg 45.

Deelname (incl. zoobezoek): 8 euro.

www.olmensezoo.be





Yokoso Festival viert 25 jaar Japanse Tuin

De Japanse Tuin bestaat 25 jaar en die verjaardag wordt uitgebreid gevierd met het Yokoso Festival. Dat loopt nog tot 31 oktober op verschillende locaties in de stad. De festiviteiten starten dit weekend al. Zo kunt u genieten van wandelingen en rondleidingen in de Japanse Tuin zelf, waar ook een pop-uprestaurant wordt geopend. Verder zijn er ook extra expo’s rond het thema en in het stadscentrum wordt u ondergedompeld in de Japanse sfeer via Japanse verteltheatertjes op een fiets.

www.yokosofestival.be

www.visithasselt.be





Reigers observeren tijdens begeleide wandeling

Zondagnamiddag kunt u vanuit Neerharen (Lanaken) deelnemen aan een ‘reigerkoloniewandeling’ van Limburgs Landschap. U ontdekt de rituelen, geluiden en nesten van deze vogels. U kunt de reigers ook goed observeren, via plaatsen die anders niet toegankelijk zijn voor het publiek. Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aan te raden.

Zondag, om 14 uur.

Vertrek: kruising Geulerweg/Kupweg.

Deelname: 2 euro.

www.limburgs-landschap.be





Verhalenwandeling aan vallei Zwarte Beek

De verhalenwandeling van nu zondagnamiddag in Koersel is niet zomaar een boswandeling door de vallei van de Zwarte Beek. Een gids neemt jong (vanaf 6 jaar) en oud op sleeptouw en tovert onderweg allerlei verhalen uit zijn hoed. Het bos ontsluiert zo langzaam haar geheimen. Vertrekken doet u aan Bezoekerscentrum De Watersnip.

Zondag van 14 tot 16.30 uur.

Grauwe Steenstraat 72.





Meer dan tien carnavalsstoeten op het programma

Ook dit weekend staan er heel wat carnavalsstoeten op de agenda. Zaterdag kunt u gaan kijken in Heusden (Heusden-Zolder), Uikhoven (Maasmechelen) en Rukkelingen-Loon/Mechelen-Bovelingen (Heers), vanaf 14.11 uur. Zondag zijn er stoeten in As, Bilzen, Borgloon, Kessenich (Kinrooi), Opgrimbie (Maasmechelen), Overpelt, Rotem (Dilsen-Stokkem), Schoonderbuken (Scherpenheuvel Zichem) en Sint-Martens-Voeren (Voeren). Ze starten allemaal om 14.11 uur.

Meer info op www.fenvlaanderen.be





Theatervoorstelling brengt verhaal Italiaanse migranten

Wat drijft een mens om zijn vaderland te verlaten, om in de Limburgse mijnstreek te komen werken? Dat is het onderwerp van de theatervoorstelling ‘Insieme in cammino’, zaterdagavond in Cultuurcentrum Casino. De voorstelling schetst - via theater, muziek en filmfragmenten - het verhaal van de eerste Italiaanse migranten die (nu zo’n 70 jaar geleden) in de mijnen hun brood kwamen verdienen en hier een nieuw leven opbouwden.

Zaterdag, om 20.15 uur.

Varenstraat 22a.

Ticket: 12 euro (kinderen 8 euro).

www.insiemoincammino.be





Soeverein omgetoverd tot speelparadijs voor kinderen

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen kinderen tijdens de Krokusvakantie in Sportcentrum De Soeverein terecht voor Kinderstad. Dat is een indoor kinderfestijn voor kids tussen 2 en 12 jaar. Ze kunnen er naar hartenlust spelen op originele en spectaculaire attracties (zoals een hangbrug basejump of een bungeetrampoline), deelnemen aan workshops en genieten van optredens. Ook ouders zullen zich niet vervelen.

Zaterdag en zondag, van 10 tot 19 uur.

Sportveldenstraat 10.

Tickets kinderen:10 euro (volwassenen: 3 euro).

www.kinderstad.be