Dit is Yügen, het nieuwe pop-uprestaurant van Chloë en Magali

Hasselt - Vandaag opent Yügen, het nieuwe pop-uprestaurant van Chloë en Magali in de Japanse Tuin in Hasselt. Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan worden er allerlei activiteiten gepland, een tijdelijk restaurant met Japanse touch van de Limburgse zusjes kon niet ontbreken. Uw krant kon exclusief een kijkje gaan nemen voor de grote opening. “Wij zijn er klaar voor,” haalt Chloë opgelucht adem. “We hebben alles kunnen doen zoals we willen, we zijn erg tevreden met het resultaat. Laat de mensen nu maar komen!”

Vrijdagmiddag stonden de pannen voor de eerste keer op het vuur in Yügen. Ter ere van de burgemeester van Hasselt en enkele schepenen openden de zusjes hun deuren wat vroeger, want de echte opening is ...