Femke Verstichelen stapt op bij haar Italiaanse ploeg

Het nieuwe wegseizoen is amper begonnen en Femke Verstichelen heeft na enkele weken al gebroken met haar Italiaanse UCI-ploeg Servetto-Guista. De 32-jarige West-Vlaamse keek reikhalzend uit naar haar promotie bij een UCI-ploeg maar het draaide allemaal uit op een nachtmerrie.

“Het was me een zootje. Langer bij die ploeg blijven koersen was geen optie. Ik heb een boek vol verhalen en enorm slechte ervaringen. Maar voorlopig wil ik er niet meer over kwijt tot het ontslag bij de UCI is afgehandeld” geeft de renster uit De Haan aan. “Daardoor kan ik momenteel ook bij geen andere ploeg aan de slag. Ik kan voorlopig nergens anders tekenen, laat staan koersen. Ik kan geen kant op en dat steekt bij aanvang van het wielerseizoen”. Normaliter had Femke Verstichelen zaterdag aan de start moeten staan van de Strade Bianche maar daarvan komt nu niets in huis.