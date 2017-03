Vanaf zondagavond werken aan middenberm E314

Heusden-Zolder - Vanaf zondagavond 21 uur start Wegen en Verkeer met de werkzaamheden ter hoogte van de kanaalbrug van de E314 in Heusden-Zolder. Er worden twee doorsteken gemaakt in de middenberm van de snelweg.

Zoals bekend moet de brug over het Albertkanaal verhoogd worden. Tijdens het opvijzelen van die brug zal het verkeer op de autosnelweg over een tijdelijke boogbrug kunnen die naast de bestaande ligt.

Zondagavond start men met de aanleg van doorsteken via de middenberm. Ook de linker rijstroken worden verbreed, zodat die tijdelijk ingenomen wordt voor de werken. D

e aannemer werkt alleen ’s nachts tussen 21 en 6 uur. Overdag blijven de twee rijstroken in elke richting berijdbaar. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 90 km per uur.

Als het weer meevalt, zijn deze werkzaamheden einde maart klaar.