In het Europees Parlement is ophef ontstaan over een uitspraak van Europees Parlementslid Janusz Korwin-Mikke in de plenaire woensdagavond. In een debat over de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen noemt hij vrouwen “zwakker en kleiner”, waardoor hij vindt dat ze minder moeten verdienen dan mannen. Collega-parlementslid García Pérez reageerde furieus.