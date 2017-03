Gezond afvallen? Dat kan met een notaboekje

Sinds enkele maanden is een bullet journal, kortweg BuJo, het hipste hulpmiddel om tijd en taken te ordenen en jezelf optimaal te ontspannen. Maar er is meer: zo’n notieboekje kan je ook helpen af te vallen, dat blijkt uit foto’s op Instagram.

Eind vorig jaar schreven we al: bullet journals zijn wereld aan het veroveren. Het concept werd bedacht door de New Yorkse productontwikkelaar Ryder Carroll, die in dit digitale tijdperk de nood voelde om terug te grijpen naar het analoge. Maar wat moet je nu met zo’n notitieboekje? Je koopt een blanco exemplaar en schept structuur met een balpen. Het belangrijkste op de pagina’s zijn de ‘bullets’, opsommingstekens waarnaast hij de belangrijkste taken van de dag heel bondig formuleert. Daarnaast kan je een overzicht voor een half jaar, een maandoverzicht en eventueel een dagelijkse checklist maken.



Vergeet de weegschaal

Zo kan je volgens voedingsdeskundige Brigitte Zeitlin ook je eigen voedingsschema en sportschema samenstellen en dat heel nauwkeurig opvolgen. Bijvoorbeeld: je maakt een maandplanning, weegt jezelf één keer per week op vrijdag en schrijft het cijfer in de daarvoor bestemde kolom om je vooruitgang op te volgen. “Je hoeft niet constant op de weegschaal te gaan staan als je wil vermageren. Eén keer per week is voldoende om een idee te krijgen van je echte gewicht. Wist je trouwens dat je gewicht door veel factoren - denk hormonen, vocht - kan worden beïnvloed? Dat kan je op een dwaalspoor zetten.”, zegt Zeitlin in een reactie aan Woman’s Health.

Gezonde levensstijl als schema

Ze raadt ook aan om een lintmeter aan te schaffen en je maten te noteren in een tabel in jouw persoonlijke BuJo. “Als je focust op krachttraining, zal het nummer op de weegschaal niet zakken, maar spieren nemen minder plaats in dan vet. Meet jezelf een keer per maand en zie hoe je lichaam evolueert.”Ook je slaappatroon is iets om op te volgen met je bullet journal. “Verschillende studies tonen aan dat wie minder dan zeven uur slaapt per nacht, sneller bijkomt dan wie wel voldoende nachtrust heeft”, kink het. Schrijf op wanneer je onder de wol kruipt, wanneer je ontwaakt. Eens je een overzicht hebt, kun je kijken waar er eventueel ruimte is voor verbetering.

“De schematische opstelling in een BuJo biedt een duidelijk overzicht van je levensstijl en helpt je om gezonde doelen na te streven. Het leidt ertoe dat je jezelf goed voelt over de dingen die je op een dag, een week of een maand hebt bereikt”, aldus de voedingsexperte.