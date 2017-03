‘Terrorist’ die gasflessen in auto vervoerde is vrijgelaten

Brussel - De gasflessen die donderdagnamiddag aan de Brusselse Hallepoort werden aangetroffen in de bestelwagen van een veroordeelde Syriëstrijder, waren vermoedelijk voor huishoudelijk gebruik. Dat is althans wat de man, Majid A. (27), zelf verklaart. De eerste elementen van het onderzoek bevestigen die verklaring, maar er worden echter nog een aantal zaken geverifieerd, zo meldt het Brusselse parket. A. is intussen ook vrijgelaten.

Majid A. werd donderdag omstreeks 14.00 uur tegengehouden aan de Hallepoort nadat hij door een rood licht was gereden. Bij controle van zijn voertuig stelde de politie vast dat er zich twee gasflessen in het voertuig bevonden, waarop ze de man arresteerden. A. bleek immers gekend bij het gerecht aangezien hij in 2016 door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep. De man had geprobeerd naar Syrië te trekken maar was in Turkije tegengehouden.

“Om geen enkel risico te nemen, werd er een veiligheidszone ingesteld en werd de tussenkomst van de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) van het leger gevorderd”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “De ontmijningsdienst heeft vastgesteld dat het om één volle en één lege gasfles ging. Er werd geen ontstekingsmechanisme aangetroffen in de wagen. Gezien het profiel van de betrokkene en de context van zijn aanhouding, is het parket van Brussel een vooronderzoek gestart. Alle nuttige verificaties en opdrachten worden uitgevoerd om zeker te zijn over zijn motieven. De man verklaart dat de gasflessen bestemd waren voor huishoudelijk gebruik. De eerste elementen van het onderzoek bevestigen zijn verklaring. Er worden echter nog een aantal zaken geverifieerd.”

In de loop van de namiddag besliste het parket om A. vrij te laten.