De Loore plaatst zich voor finale van het dubbelspel

Joris De Loore heeft zich vrijdagmorgen, aan de zijde van de Australiër Luke Saville, geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het Challengertoernooi van Yokohama.

De Loore en Saville hadden 53 minuten nodig om het Australisch-Nieuw-Zeelandse duo Steven De Waard en Ben McLachlan in twee sets (6-4 en 6-2) te kloppen.

In de finale in Yokohama nemen De Loore en Saville het zaterdag op tegen de Kroatische broers Tomislav en Marin Draganja. Zij klopten in de halve finales de Chinezen Mao-Xin Gong en Ze Zhang, het eerste reekshoofd in Yokohama, in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4).