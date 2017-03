Bestuurder gaat lopen na ongeval op E313 in Ham

Ham -

Op de E313 in Ham is vrijdagochtend een bestuurder gaan lopen na een verkeersongeval. De brokkenpiloot was kort voor zeven uur van de snelweg geslipt ter hoogte van Ham, in de richting van Antwerpen. Zijn wagen ramde een boom en schoof nadien het talud af. Meteen daarna begon het wrak al te smeulen.