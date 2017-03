Rotten verzamelen op het stadhuis voor Virga Jessefeesten

Hasselt-Centrum

Deze week verzamelden meer dan 70 afgevaardigden van de meer dan 40 rotten of straatcomités op het Hasseltse stadhuis. Nu de Virga Jessefeesten stilaan dichterbij komen, worden plannen gesmeed en voorbereidingen getroffen om de straatversieringen klaar te maken. Tijd om de vrijwilligers in de rotten bijeen te brengen op het stadhuis. ”De avond zelf ging over heel wat praktische punten zoals de vrijwilligersverzekering, de mogelijkheden van praktische ondersteuning vanuit de stad Hasselt en de verdere uitwerking van het feestprogramma", vertelt Maarten Snoeks,voorzitter van de werkgroep rotten. "Stilaan komen de rotten op gang. Er zijn al heel wat plannen, maar sommige straatcomités moeten nog aan de slag. Het vinden van bewoners die mee de kar willen trekken is niet gemakkelijk en vraagt ook nog wat bijkomende inspanningen.” Wie nog wil helpen in een straatcomité kan zich melden via de website. Om de rotten te ondersteunen in de feestelijke aankleding van hun straat ontwikkelde het Virga Jessecomité nieuwe huisvlaggen en speciale borden om aan de ramen te hangen. Zowel de vlaggen als de borden zijn ook te bestellen door iedereen uit heel Hasselt en omstreken die zijn of haar huis wil versieren naar aanleiding van de komende Virga Jessefeesten. ( Foto's: Roland Hermans/Luc Smeets)