NBA. Tweede nederlaag in drie dagen voor Warriors zonder Durant

De Chicago Bulls hebben donderdagnacht Golden State Warriors een tweede nederlaag op rij bezorgd. De thuisploeg won met 94-87 van de titelkandidaat, die het voorlopig zonder de geblesseerde sterspeler Kevin Durant moet doen.

Twee dagen eerder was Durant in het duel met Washington Wizards al na 57 seconden uitgevallen met een blessure aan het linkerbeen. Ook toen verloor zijn team. Het was voor het eerst in 146 duels dat de Warriors twee wedstrijden op rij verloren. Dat gebeurde voor het laatst in april 2015.

Stephen Curry scoorde 23 punten voor de Warriors, die nog wel aan de leiding gaan in de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA. Golden State is al zeker van kwalificatie voor de play-offs

Voor de thuisploeg was Jimmy Butler met 22 punten het meest productief. Goed nieuws voor de Warriors is dat de blessure van Durant blijkt mee te vallen. De verwachting is dat hij dit seizoen nog in actie komt.

Uitslagen van de donderdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA):

Chicago - Golden State 94-87

Phoenix - Charlotte 120-103

Portland - Oklahoma City 114-109

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

1. Boston 39 22 0.639

2. Toronto 36 25 0.590

3. New York 25 36 0.410

4. Philadelphia 22 38 0.367

5. Brooklyn 10 49 0.169

. Central Division:

1. Cleveland 41 18 0.695

2. Chicago 31 30 0.508

3. Indiana 31 30 0.508

4. Detroit 29 32 0.475

5. Milwaukee 26 33 0.441

. Southeast Division:

1. Washington 36 23 0.610

2. Atlanta 34 26 0.567

3. Miami 28 33 0.459

4. Charlotte 26 35 0.426

5. Orlando 22 39 0.361

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

1. Utah 37 24 0.607

2. Oklahoma City 35 26 0.574

3. Denver 28 33 0.459

4. Portland 25 35 0.417

5. Minnesota 25 36 0.410

. Pacific Division:

1. Golden State 50 11 0.833 (x)

2. LA Clippers 36 24 0.600

3. Sacramento 25 36 0.410

4. Phoenix 19 42 0.311

5. LA Lakers 19 42 0.311

. Southeast Division:

1. San Antonio 46 13 0.780

2. Houston 43 19 0.694

3. Memphis 36 25 0.590

4. Dallas 24 36 0.400

5. New Orleans 24 37 0.393

(x) = geplaatst voor de play-offs

Programma van vrijdag:

Philadelphia - New York

Washington - Toronto

Orlando - Miami

Atlanta - Cleveland

Milwaukee - LA Clippers

Dallas - Memphis

Utah - Brooklyn

Phoenix - Oklahoma City

New Orleans - San Antonio

LA Lakers - Boston