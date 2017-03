Videoref keurt doelpunt van landgenoot af, maar AZ staat wel in finale Nederlandse Beker

AZ heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de Nederlandse KNVB Beker. Na een doelpuntenloze wedstrijd haalde de ploeg van coach John van den Brom het na strafschoppen (3-2) van Cambuur. Stijn Wuytens, die de bekermatch volmaakte, leek AZ in de slotseconden van de reguliere speeltijd de zege te bezorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd door de tussenkomst van de videoscheidsrechter.

Ondanks een goed opgaande wedstrijd werd er niet gescoord in de reguliere speeltijd. Stijn Wuytens leek AZ in de blessuretijd het finaleticket te bezorgen, maar de videoscheidsrechter had voorafgaand aan het kopbaldoelpunt een overtreding gezien. De treffer van onze landgenoot werd afgekeurd, waardoor verlengingen soelaas moesten brengen. AZ nam opnieuw het heft in handen, maar stuitte telkens op een sterk keepende Nienhuis. Na de rode kaart van Rens van Eijden kreeg Cambuur wat meer ademruimte en wist het een penaltyreeks af te dwingen. Wuytens nam de eerste strafschop voor zijn rekening en faalde niet, specialist Tim Krul zette AZ met een cruciale redding op weg naar de finale.

In de Beker van Nederland werden scheidsrechters voor het eerst geassisteerd door een videoref. In de achtste finales tussen PEC Zwolle en Utrecht (1-2) werd de videoscheidsrechter, die nadien belaagd werd door supporters van de thuisploeg, voor het eerst geraadpleegd. Ook in België wordt volgend seizoen geëxperimenteerd met de videoref.

Woensdag al plaatste Vitesse zich voor de finale door met 1-2 te gaan winnen bij Sparta. De finale wordt op 30 april afgewerkt in De Kuip in Rotterdam, de thuishaven van uittredend bekerhouder Feyenoord.