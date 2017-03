Brug ‘Beau Séjour’ wordt afgebroken

Dilsen-Stokkem - De huidige brug over de Oude Zuid-Willemsvaart in de Historische Scheepvaartsite Tivoli wordt afgebroken. Deze brug is de verbinding tussen het centrum van Lanklaar en het eiland Tivoli. Wekelijks is ze op de buis in de serie ‘Beau Séjour’. “De nieuwe brug krijgt een sobere historische uitstraling”, zegt burgemeester Lydia Peeters.

De huidige betonnen brug over de Oude Zuid-Willemsvaart werd aangelegd in de zomer van 1940, nadat de voormalige draaibrug op 10 mei 1940 was opgeblazen. In het beton van deze brug zitten nog de sierlijke ...