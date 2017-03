Roeselare-fan uit Essen moet West-Vlaamse taaltest afleggen voor tickets

Heel wat Antwerpenaars proberen op Schiervelde tickets te bemachtigen voor de finalewedstrijd tussen Roeselare en Antwerp op 11 maart, de match die bepaalt wie naar de Jupiler Pro League promoveert. Hoewel men bij de ticketservice streng controleert, kon Essenaar Stefaan Denewet toch bewijzen dat hij een KSVR-fan is."Maar daarvoor moest ik ter plaatse wel een taaltest afleggen", vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Sinds begin deze week schuiven supporters van zowel Roeselare als Antwerp massaal aan. Zo ook Stefaan Denewet uit Essen. “Dinsdagmiddag reed ik speciaal vanuit het Antwerpse Essen naar Schiervelde om tickets af te halen. Ik ben Hoogledenaar van afkomst. Ik bezoek hier nog vaak mijn broer, maar woon zelf al dertig jaar in het Antwerpse. Toch blijf ik KSV Roeselare trouw”, zegt de 55-jarige supporter. Voor de taaltest bij de ticketverkoop werd hem gevraagd het zinnetje "ti e rut ut thus en at rint rint trin" uit te spreken. Vertaald: "Er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het binnen."

Denewet heeft geen abonnement meer op Schiervelde, maar probeert toch ieder jaar een vijftal wedstrijden bij te wonen. Toen hij dinsdagmiddag aanschoof voor de felbegeerde tickets voor de allesbeslissende match op zaterdag 11 maart merkte hij dat verschillende voetballiefhebbers voor hem tickets geweigerd werden. “Heel wat supporters van Antwerp proberen hier tickets te bestellen. Een man uit Hoboken kreeg geen tickets mee na controle van zijn paspoort.”

