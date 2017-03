1.200 vroegtijdige sterfgevallen door overmatige emissies Volkswagen

Onderzoekers van de Amerikaanse universiteiten MIT en Harvard, onder wie UHasselt-professor Robert Malina, schatten dat de overmatige emissies van Volkswagenauto’s die enkel in Duitsland rondrijden, kunnen leiden tot 1.200 vroegtijdige sterfgevallen in Europa, waaronder 23 in België. De resultaten verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Environmental Research Letters’.

In september 2015 gaf de Volkswagengroep toe dat ze bij tests van Volkswagenvoertuigen in de Verenigde Staten ‘manipulatie-instrumenten’ gebruikte om de emissiemetingen te verlagen. Wereldwijd zijn mogelijk 11 miljoen auto’s, verkocht tussen 2008 en 2015, getroffen, waaronder 2,6 miljoen in Duitsland. Uit de wegtests van de betrokken voertuigen blijkt dat hun emissiewaarden van stikstofoxiden op 0,85 g/km lagen, meer dan vier keer de Europese limiet van 0,18 g/km. In oktober 2015 beval de Duitse motortransportautoriteit KBA de terugroeping van alle betrokken personenwagens die nog in gebruik waren.

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Harvard University, onder wie UHasselt-milieueconoom Robert Malina, bestudeerden de impact op de menselijke gezondheid en de economische kosten van de overmatige emissies van de Volkswagenmodellen die in Duitsland rondrijden.

De onderzoekers schatten op basis van de metingen die ze deden, dat de overmatige emissies van Volkswagenmodellen die enkel in Duitsland rondrijden 1.200 vroegtijdige sterfgevallen in Europa kunnen veroorzaken, waaronder 23 in België. En dan zijn de overmatige emissies van de Volkswagenauto’s die in België rijden er niet bijgerekend. In totaal zouden de hoge emissiewaarden in Duitsland 13.000 verloren levensjaren en 1,9 miljard euro aan zorgkosten verbonden aan die verloren levensjaren teweegbrengen. Nagenoeg 60 procent van de mortaliteitskosten zou zich naar schatting buiten Duitsland voordoen.

“Bijkomende gevolgen van toekomstige emissies zouden kunnen worden vermeden in geval van een tijdige terugroeping”, zegt prof. dr. Malina. “We schatten dat een terugroeping van àlle betrokken voertuigen, dus niet enkel die in Duitsland, tegen eind 2017 het verlies van 29.000 levensjaren en 4,1 miljard euro aan gezondheidskosten zou kunnen voorkomen.”

Professor Malina wijst met de resultaten niet enkel naar Volkswagen. “Terwijl wij leunen op gegevens van voertuigen van de Volkswagengroep, kan onze analyse ook voor een beter begrip zorgen van de gevolgen voor de volksgezondheid van overmatige emissies van personenwagens met een dieselmotor in het algemeen”, besluit prof. Malina.