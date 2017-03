N-VA lanceert compromisvoorstel over langdurig zieken

N-VA komt met een compromisvoorstel voor het plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) rond langdurig zieken. Dat melden Het Laatste Nieuws en De Morgen vrijdag. Specialist sociale zekerheid Jan Spooren baseert zich op het re-integratietraject: enkel wanneer een werknemer daaraan weigert deel te nemen, zal hij een deel van zijn uitkering verliezen, stelt hij voor.

In het geval dat de werkgever niet wil ingaan op het plan of geen plan wil opstellen, dan draait hij de eerste zes maanden op voor tien procent van de ziekteuitkering. Het opstellen van zo’n re-integratietraject is momenteel te vrijblijvend, vindt Spooren. “Door er ook sancties en prikkels aan te verbinden, kunnen er echte resultaten worden geboekt.”

Het voorstel van N-VA is een compromis van twee eerdere plannen die op tafel hebben gelegen. Eind vorig jaar hadden de Vlaams-nationalisten gevraagd dat de werkgever voor élke zieke zes maanden een deel van de ziekteuitkering zou betalen, maar dat werd afgeschoten omdat er geen rekening werd gehouden met inspanningen die werkgevers leveren. In het plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block van vorige maand stond dan weer dat boetes uitgedeeld zouden worden aan werkgevers die onvoldoende hun best doen.

Spooren wil nu met een 'constructief en werkbaar' tegenvoorstel komen. “We nemen hetzelfde uitgangspunt voor werkgevers en werknemers: het reïntegratieplan”, legt hij uit. “Omdat het wordt opgesteld door een onafhankelijk team, is het een objectieve en goede basis die eenvoudig te controleren valt.” Als het team vaststelt dat de werknemer te ziek is om te werken, of de werkgever geen mogelijkheden heeft om een gepaste plaats te voorzien, lopen ze geen sanctie op. “Zo verliest werknemer of werkgever nooit controle over zijn dossier”, zegt Spooren. “En kan deze regeling ook werken bij kleinere bedrijven.”