Groen wil alle info over Kamerleden op website

Groen heeft een nieuwe set regels over transparantie voor parlementsleden klaar. De partij stelt onder meer voor alle info rond mandaten te verzamelen op de website van de Kamer. Groen baseert zich daarvoor op de regels voor Europese parlementsleden.

Fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet willen om te beginnen dat parlementsleden hun mandaataangifte voortaan elektronisch kunnen doen. De Kamerleden moeten volledige transparantie geven over de vergoedingen die ze krijgen voor publieke mandaten. Ook over financiële belangen en vergoedingen in private ondernemingen moet er volledige transparantie komen.

Alle informatie komt open en bloot op de website van de Kamer en het Rekenhof moet een jaarlijkse controle uitoefenen. Wie liegt moet een vermindering van loon riskeren.

Ook lokale mandatarissen dienen zich volgens Groen naar deze regels te schikken. Voor hen is de website van de gemeente de meest aangewezen plaats om de informatie te publiceren, vindt de partij.

Groen gaat de voorstellen voorleggen aan de werkgroep Politieke Vernieuwing van de Kamer.