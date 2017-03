Dit jaar minder ploegen in Nokere Koerse voor veiligheid renners

Nokere - In Cultureel Centrum De Mastbloem in Kruishoutem is donderdagavond de 72e editie van Nokere Koerse (1.BC) voorgesteld. De wedstrijd heeft plaats op woensdag 15 maart. De organisatoren wisten met BMC, Lotto-Soudal, Bora-Hansgrohe, Katusha-Alpecin, LottoNL-Jumbo en Team Sunweb zes WorldTour-ploegen te strikken voor hun wedstrijd met ontknoping op Nokereberg.

“Ons parcours van de vorige editie werd in de plaatselijke ronden fiks onder handen genomen”, stelt koersdirecteur Rony De Sloovere. “De startplaats blijft behouden met de Markt van Deinze. Via Kruishoutem, Deinze en Anzegem trekken we zo naar Anzegem waar we na 36 kilometer koers met de Tiegemberg de eerste helling van de dag krijgen.”

“We passeren een eerste keer op Nokereberg na 55 kilometer om zo onze tweede lus via Waregem en Zingem aan te snijden. Na 82 kilometer vatten de renners de zeven plaatselijke ronden van elk 13,2 kilometer aan op en rond Nokereberg. In die omlopen hebben we met de Herlegemstraat een extra kasseizone opgenomen en er is ook een bijkomende korte helling, de Meirestraat, ingelast. Deze ingreep moet onze finale nog wat steviger maken. Het zal voor het peloton moeilijker worden om de koers onder controle te krijgen en te houden. Zo hopen we op een nog spannendere en spectaculairdere wedstrijd.”

Vorig jaar ging de eindzege in de Oost-Vlaamse deelgemeente van Kruishoutem naar Timothy Dupont. Hij haalde het in een massasprint van onder meer de Noor Kristoffer Halvorsen, de huidige wereldkampioen bij de beloften, en de Nederlander Dylan Groenewegen.

“Bewuste keuze”

“We krijgen opnieuw een sterk peloton aan de start in Deinze met zes WorldTour-ploegen, dertien professioneel continentale teams en vier continentale ploegen”, verduidelijkte woordvoerder en ondervoorzitter Robrecht Bothuyne. “Met ons organisatiecomité kiezen wij er bewust voor om het peloton wat te beperken. Zo starten er 23 in plaats van 25 ploegen. Dit om de veiligheid van de renners te optimaliseren.”

“Wij mogen met Kris Boeckmans, Kenny Dehaes en Timothy Dupont wellicht drie ex-winnaars van onze wedstrijd verwelkomen. Zij behoren ongetwijfeld opnieuw tot de kanshebbers. Maar ook heel wat jonge opkomende talenten staan aan de start, met op kop de Noorse beloftenwereldkampioen Kristoffer Halvorsen. Hij was vorig jaar al tweede op Nokereberg. We zijn benieuwd wat hij dit jaar kan. Wat betreft het deelnemersveld qua ploegen mogen wij uitermate tevreden zijn.”

Deelnemende ploegen:

BMC, Lotto-Soudal, Bora-Hansgrohe, Katusha-Alpecin, LottoNL-Jumbo, Team Sunweb, Veranda’s Willems-Crelan, Aqua Blue Sport, CCC, Cofidis, Direct Energie, Fortuneo-VItal Concept, Gazprom-RUsvelo, Israel CT, Nippo-Vini Fantini, Roompot-Nederlandse Loterij, Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, WB-Veranclassic, Cibel-Cebon, Joker-Icopal, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en Tarteletto-Isorex