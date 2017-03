Voorzitter Europese Atletiekfederatie: “Atletiekwereld wil Rusland terug”

De internationale atletiekwereld wil Rusland terug. Dat zei Svein Arne Hansen, de voorzitter van de Europese Atletiekfederatie, donderdag op een bijeenkomst in Belgrado. “We werken hard aan een oplossing van de problemen. Er is progressie. Van beide kanten is de goede wil aanwezig.”

Rusland wordt geweerd van internationale ontmoetingen na de ontdekking van een groot dopingnetwerk in het land. “Ik heb het gevoel dat de mentaliteit in Rusland aan het wijzigen is. Men begrijpt dat het zo niet langer kan en dat dingen moeten veranderen. Vooral in de top ziet men dat in. Ik hoop dat dit leidt tot een hereniging. Het liefst ook zo snel mogelijk”, vertelde Hansen in de Servische hoofdstad, waar het EK indoor vrijdag van start gaat.

Een onafhankelijke commissie toonde eerder aan dat het dopingsysteem door de Russische staat werd ondersteund. Woensdag nog ontkende president Vladimir Poetin dat. Opvallend was dat hij wel toegaf dat er in zijn land sprake was van “bewezen dopinggevallen”. Hij kondigde actie aan om die in de toekomst te voorkomen.

Hansen zei wel dat de strijd tegen doping onverminderd voort gaat. “In alle landen. Wie aan wedstrijden wil deelnemen moet clean zijn. Niet alleen in onze internationale competities, maar in alle competities. Ik denk dat de atleten bereid zijn ons daarin te volgen.”

Eerder dit jaar zei de Internationale Atletiekfederatie IAAF dat de schorsing van Rusland waarschijnlijk niet voor november zal worden opgeheven.