Oostenrijker Stefan Kraft realiseert de dubbel op WK schansspringen

Stefan Kraft heeft donderdag op het WK schansspringen in het Finse Lathi de wereldtitel gepakt op de grote schans. De 23-jarige Oostenrijker behaalde in totaal 279,3 punten. Vorige week kroonde Kraft zich al tot wereldkampioen op de normale schans.

Opnieuw moest de Duitser Andreas Wellinger (278 punten) vrede nemen met de tweede plaats. Het brons was voor de Pool Piotr Zyla (276,7 punten). Kraft werd op het WK van 2015 derde op de grote schans. Na Thomas Morgenstern in 2011 in Oslo is hij de eerste Oostenrijker die met de wereldtitel aan de haal gaat.

Uitslag WK schansspringen - Grote schans:

1. Stefan Kraft (Oos) 279,3 ptn (127,5+127,5 meter)

2. Andreas Wellinger (Dui) 278,0 (127,5+129,0)

3. Piotr Zyla (Pol) 276,7 (127,5+131,0)

4. Andreas Stjernen (Noo) 276,1 (129,5+129,0)

5. Anders Fannemel (Noo) 268,8 (123,5+127,0)

6. Maciej Kot (Pol) 266,9 (123,5+126,5)

7. Kamil Stoch (Pol) 264,8 (127,5+124,5)

8. Dawid Kubacki (Pol) 263,8 (128,5+123,0)

9. Peter Prevc (Sln) 263,7 (128,0+124,5)

10. Daniel Andre Tande (Noo) 261,3 (121,5+129,5)