Chileen Harold Mayne-Nicholls trekt naar het TAS na FIFA-schandaal

Harold Mayne-Nicholls, ex-voorzitter van de Chileense Voetbalbond, trekt naar het Internationaal Sporttribunaal TAS in het Zwitserse Lausanne om zijn schorsing aan te vechten. Dat maakte het TAS donderdag bekend.

De 55-jarige Mayne-Nicholls, die ook voorzitter was van de commissie die namens de FIFA de ingediende draaiboeken voor de WK’s in 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) beoordeelde, liep in juli 2015 tegen een schorsing aan van zeven jaar.

Volgens de Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond zou de Chileen hier en daar giften en steekpenningen hebben aangenomen. Als hoofd van de Evaluatiecommissie bezocht Mayne-Nicholls de kandidaten voor de WK-organisatie in 2018 en 2022, waaronder Nederland en België. De voormalige voorzitter van de Chileense bond zou voor familieleden diensten en giften hebben geregeld in Qatar, dat eind 2010 het WK van 2022 kreeg toegewezen. Eind april vorig jaar herleidde de Beroepscommissie zijn schorsing tot drie jaar.