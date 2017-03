Olympisch kampioene Nafi Thiam zonder geschikte zaal naar EK-indoor: “Focus op records, niet op medailles”

Nafi Thiam komt morgen/vrijdag als eerste Belgische atleet in actie op het EK indoor in Belgrado. Om 9u30 staat in de Kombank Arena de 60m horden op het programma, het eerste nummer van de vijfkamp.

Kort voor 19u, na afloop van de afsluitende 800m, wordt duidelijk of de olympisch kampioene op de zevenkamp haar favorietenrol heeft waargemaakt. De Naamse, in 2015 goed voor zilver op het EK indoor in Praag, leeft alvast ontspannen toe naar de titelstrijd. “Het is nooit vanzelfsprekend om competities in de winter voor te bereiden, maar ik ben wel tevreden over mijn vorm”, zegt ze.

De 22-jarige Thiam beseft dat haar veranderde status ook hogere verwachtingen met zich meebrengt, maar ze blijft er erg nuchter onder. “Ik ga doen wat ik altijd doe, en dat is proberen mijn persoonlijke records te verbeteren. Ik weet niet wie mijn grootste concurrenten worden of waar ik op de ranking sta, dat check ik nooit. Ik ga mij dus ook niet uitspreken over een plaats. Ik weet dat veel mensen van mij verwachten dat ik met goud naar huis keer, maar opnieuw, ik fixeer mij niet op een plaats of een puntentotaal. Zo doe ik het trouwens voor elke competitie. Zo was het ook voor Rio. Ik ga altijd eerst voor records. Dat is een instelling die ik niet wil veranderen, ook al wordt er nu door de mensen meer van mij verwacht.”

Olympische kampioen zonder geschikte zaal

Bij gebrek aan geschikte indoor-accommodatie is het voor Thiam, zo zegt ze, niet eenvoudig om zich klaar te stomen voor competities in het winterseizoen. “Omdat ik niet echt een geschikte zaal heb, moet ik vaak buiten trainen. Maar als het koud is of sneeuwt, kan je niets doen. De winter is dus nooit een doel op zich want ik kan er mij nooit volledig op voorbereiden.”

Thiams belangrijkste afspraak in 2017 is dan ook het WK outdoor dat van 4 tot 13 augustus in Londen plaatsvindt. “De zomer is de belangrijkste afspraak”, bevestigt ze. “Zoals ik zei is het moeilijk om je voor winterwedstrijden voor te bereiden, want je kan amper trainen op techniek. Het hoofddoel is het WK, dat spreekt voor zich.”

“Olympische titel was complete verrassing”

Als een van de vedetten van dit EK indoor moest Thiam donderdagmiddag in het stadhuis van Belgrado opdraven tijdens een persconferentie met de internationale media. Daar herhaalde ze dat “persoonlijke records verbeteren” haar belangrijkste betrachting wordt morgen/vrijdag.

“De olympische titel vorig jaar was een complete verrassing. Maar ik laat er mijn manier van werken niet door veranderen”, vertelde Thiam. “Ik ben hier misschien de favoriete maar ik begin altijd aan een competitie met als eerste doel pr’s te breken. Mijn hoofddoel is blijven groeien en beter worden.”

Foto: BELGA