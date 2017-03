Bilzen - Een automobilist heeft een aanrijding op de Riemstersteenweg in Grote Spouwen (Bilzen) donderdag niet overleefd. De 61-jarige man uit De Panne botste kort na de middag tegen een geparkeerde wagen. Het slachtoffer was onwel geworden en werd meegenomen naar het ziekenhuis. Daar is hij in de loop van de namiddag overleden.

Een voorbijganger zag het ongeluk gebeuren en was erg onder de indruk. Hij werd ook even onderzocht. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend.