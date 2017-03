Nieuw-Zeeland biedt gratis vakantie aan (al zit er wel één addertje onder het gras)

“De carrièretrip van je leven.” Een Nieuw-Zeelandse campagne belooft een gratis vakantie aan werkzoekenden die bereid zijn om naar het land te komen om er een sollicitatieprocedure te ondergaan. In ruil worden je vluchten en je verblijf volledig betaald.

Technologie is een ‘booming business’ in Nieuw-Zeeland. Tal van bedrijven - voornamelijk gesitueerd in hoofdstad Wellington - zijn dan ook op zoek naar experts in de sector. Het enige probleem? In Nieuw-Zeeland zelf zijn die niet meer te vinden.

Daarom is nu een campagne opgestart op zoek naar buitenlands talent. Werkzoekenden die in het profiel passen, kunnen zich via deze link registreren. Eerst wordt een selectie gemaakt op basis van je cv, je werkervaring... Uiteindelijk worden 100 mensen ter plaatse uitgenodigd.

“Hun vluchten en vierdaags verblijf worden volledig door ons betaald”, luidt het. In die vier dagen moeten de kandidaten enkele op voorhand vastgelegde gesprekjes afleggen met verschillende bedrijven in de stad. Hoewel er op dit moment effectief 100 mensen gezocht worden, is niet iedereen van de genodigden zeker van een functie. “We zullen ook met elke kandidaat bespreken of ze een verhuizing naar Wellington zien zitten.”

Wat de kandidaten zelf moeten betalen: hun eigen eten, drinken en vrijetijdsuitgaven.

