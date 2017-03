Tongenaar (66) maakt misbruik van buurmeisje dat komt uithuilen: “Aan haar poesje gevoeld”

Tongeren - Een 66-jarige man uit Tongeren riskeert een celstraf van elf maanden met uitstel onder voorwaarden omdat hij zijn voormalig buurmeisje (20) zou verkracht hebben. Hij betastte haar borsten en ging met zijn hand tussen haar benen.

Het meisje kwam op 3 februari 2015 uithuilen bij haar vroegere buurman nadat haar vriendje een punt had gezet achter hun relatie. Omdat de man een vriend was van de familie, belde ze met alle vertrouwen aan. ’s Avonds besloot de vrouw te blijven overnachten in de logeerkamer. Toen zij in bed lag, kwam de man naar boven en kroop bij haar onder de lakens. “Hij betastte haar borsten en geslachtsdeel. Hij bracht zelfs zijn vingers naar binnen”, zei de procureur. “Ze duwde hem weg en is uiteindelijk uit bed kunnen vluchten.” De procureur eist een celstraf van elf maanden met eventueel uitstel onder voorwaarden.

De man gaf de feiten toe voor de rechter. “Ik heb aan haar poesje gevoeld”, verklaarde hij. “Maar het spijt me en het zal nooit meer gebeuren.”

Vonnis volgt op 30 maart.