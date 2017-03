Topfavoriet Macron wil als president Frankrijk “radicaal transformeren”

De meest kansrijke Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron zei donderdag dat Frankrijk een land is dat niet kan hervormd worden. In de plaats daarvan belooft hij een “radicale transformatie”. “De samenleving die ik voor ogen heb, is bevrijd van alle blokkeringen en beschermt de zwaksten”, zei Macron donderdag bij de langverwachte voorsteling van zijn verkiezingsprogramma.