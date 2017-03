Mode H&M stuurt pyjama’s op de catwalk

De Zweedse modeketen H&M heeft op woensdag 1 maart de nieuwe Studio-collectie voor komende herfst voorgesteld en zette vooral in op zwarte en roze silhouetten met verschillende texturen die Victoriaans aan deden. Ook gestreepte zwart-witte creaties waren prominent aanwezig en hebben een hoog pyjama-gehalte, zeker in combinatie met de slippers. Als het van H&M afhangt, is er komend najaar maar één accessoire van tel: een satijnen haarband die je bijna op het voorhoofd draagt. Een opgesmukte versie van de zweetband, zeg maar. Op de catwalk liepen enkele beroemde modellen mee zoals Gigi en Bella Hadid. Die laatste kreeg het volgens de Britse krant The Daily Mail weer even moeilijk toen haar ex The Weeknd een nummer zong tijdens het evenement, net zoals dat eerder het geval was tijdens de Victoria’s Secret show. Ze nam het hand van haar zus vast terwijl hij zong.