Alweer nieuwe ontdekking in bizarre verdwijning Frans gezin

In het raadselachtige verdwijningsdosier van het Franse gezin Troadec heeft de politie de auto aangetroffen van zoon Sébastien. Dat gebeurde in Bretagne, op 80 kilometer van de woonplaats van het vierkoppige gezin dat al sinds 17 februari spoorloos is.

Volgens enkele Franse regionale kranten werd de Peugeot van de zoon aangetroffen op de parking bij de kerk van Méan-Penhoët, een dorpje vlakbij de Bretoense havensstad Saint-Nazaire.

Gisteren vond een jogster al een sociale kaart terug van de 18-jarige dochter Charlotte. Die zat in een pantalon van haar. De voorwerpen lagen in een beekje op bijna 300 kilometer van Orvault, de randgemeente van de stad Nantes waar het gezin woonde maar wel in de regio vanwaar de ouders afkomstig zijn. De speurders kamden gisteren het bos rond de beek volledig uit maar vandaag werd de auto dus op een heel andere plaats teruggevonden.

De verdwijning van het echtpaar Pascal (49) en Brigitte Troadec (59), hun zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18) wordt als uiterst zorgwekkend aanzien.

LEES HIER : Hele familie al bijna twee weken vermist

Gisteren kamden de speurders een bos uit na de vondst van de broek van de dochter Foto: AFP

Eerder vonden de speurders bloedsporen in de inkomhal, op de trap en op de eerste verdieping van het huis. Uit DNA-onderzoek bleek afgelopen zondag dat deze aan de zoon, de vader en de moeder van de familie toebehoren. Op het bed van de dochter, Charlotte, vonden ze tevens ook het horloge van de moeder. Het was stuk en besmeurd met bloed. Tevens waren de lakens ververst, gewassen en hingen die te drogen. Ook de gsm van Alexandre, de zoon, werd besmeurd met bloed teruggevonden onderaan de trap.

Verontrustende tweets

Het onderzoek focust zich vooral op zoon Sébastien. Hij zou “psychologisch instabiel” zijn. Net als zijn vader trouwens, die “in het verleden last had van depressies”. Volgens de politie uitte Sébastien al in 2012 doodsbedreigingen op een forum. Daarnaast werd hij een keer veroordeeld tot een werkstraf voor ongewenste intimiteiten. Een aantal onrustwekkende tweets waaruit zijn wanhoop spreekt, doen het ergste vermoeden.

Op de vraag waar hij zich over dertig jaar zag staan, tweette Sébastien: “Al 27 jaar dood”. Die tweet dateert van 2014...