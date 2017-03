Politie dreigt met zes weken lange staking: “Zelfs geen personeel om agenten aan te werven”

De federale politie pikt de besparingen van de regering-Michel niet langer en dient een stakingsaanzegging van zes weken in. De aanleiding? Een enorm tekort aan manschappen - “Er is zelfs geen personeel om nieuwe agenten aan te werven -, een miljoen overuren en tal van officieren die de deur van de politie achter zich sluiten. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Besparen, besparen en nog eens besparen. Dat is wat de regering-Michel moet doen, en onder meer de federale politie is daar zwaar de dupe van. Op die nagel kloppen de politievakbonden al enige tijd, maar nu lijkt de emmer vol. Ze dienen een stakingsaanzegging in voor de periode van 16 maart tot 30 april.

“We hopen dat het niet tot stakingen hoeft te komen”, zegt Vincent Houssin van politievakbond VSOA. In die zes weken staan immers heel wat belangrijke wieler- en voetbalwedstrijden op de agenda, waar de politie broodnodig is. “Het ongenoegen was zelden zo groot als nu. We eisen dan ook onderhandelingen met premier Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jambon.” Door de stakingsaanzegging moet de regering binnen de tien dagen rond de tafel gaan. Een goede timing, zo net voor de begrotingsonderhandelingen.

Geen loos alarm

De actie bij de politie is geen loos signaal, zegt een hoge politiebron in Het Laatste Nieuws. Ze is dringend nodig. De lijst met klachten heeft stevige proporties aangenomen. “Enkele van onze diensten zitten op hun tandvlees na jarenlange besparingen en extra werkdruk door aanslagen, terreurbestrijding en -preventie en asielcrisis. Er zijn 3.000 mensen te weinig. Dat kan je wel even volhouden met overuren, maar na een tijdje beginnen mensen ziek te vallen en wordt het voor de overblijvers nog lastiger. Vorig jaar werden 1 miljoen overuren gepresteerd.”

Ook bij de weg- en spoorwegpolitie zijn de mensen kapot, vertrekken officieren uit onzekerheid en is de malaise compleet, aldus Houssin.

Rekruteren

Volgens minister Jambon is er jarenlang te weinig geïnvesteerd en doet de regering er wel degelijk iets aan. “Er wordt zoveel mogelijk gerekruteerd”, zegt hij. Maar de situatie is zo schrijnend dat er bij de federale politie niet genoeg volk is om nieuwe agenten binnen te halen.

“De bedoeling was om het afgelopen jaar 1.600 nieuwe mensen in dienst te nemen, maar dat lukte niet omdat zelfs de rekruteringsdiensten onderbemand zijn”, laten de vakbonden weten. Hun eis? Een meerjarig rekruteringsplan en de stopzetting van de besparing op personeels- en werkingskosten voor de veiligheidsdiensten.

Of het zover komt? “Laat ons daar niet op vooruitlopen, dat is iets voor de begrotingsbesprekingen”, aldus Jambon. “Maar de politie moet wel beseffen dat deze regering een bondgenoot is.”