Man neemt afscheid van vrouw en laat zich nadien levend begraven

Voor hij in zijn eigen graf stapte, gaf hij nog een innige afscheidskus aan zijn vrouw. Het zijn bizarre beelden uit de Noord-Ierse stad Belfast. Daar liet een gepensioneerde man zich woensdag levend begraven. En dat deed hij niet zomaar.

Vrienden en familie waren samengekomen voor de kerk in Belfast om aarde over de kist van hun geliefde John Edwards te gooien. De gepensioneerde man was er vrijwillig in zijn graf gestapt.

Niet om te sterven, maar om drie dagen lang een boodschap van hoop te verspreiden. John is namelijk de stichter van de organisatie Walking Free, die mensen met zelfmoordneigingen en verslavingen helpt. Als ex-verslaafde weet hij maar al te goed waarover hij spreekt.

“Ik ben intussen 25 jaar nuchter”, zegt John. “Om de aandacht te vestigen op depressie en verslaving, heb ik een grote kist gemaakt om er drie dagen in te leven. Ik weet dat het een nogal radicale actie is. Maar ik wil mensen helpen “vanuit het graf” voor ze er zelf in belanden. Ik wil tonen dat er hoop is.”

De kist - mét luchtgaten - is groot genoeg om rechtop te zitten en te liggen. Er is bovendien internet voorzien zodat John kan Skypen met mensen overal ter wereld. Hij hoopt met de livebeelden miljoenen mensen te bereiken om hen een boodschap van hoop te geven.